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برشلونة قد يتعرض لعقوبة في نهائي كأس الملك

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 08:17

برشلونة قد يتعرض لعقوبة في نهائي كأس الملك
(أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تحدث خافيير تيباس، رئيس رابطة الليغا، حول إمكانية معاقبة برشلونة، خلال مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 21 نيسان/أبريل الجاري، أمام إشبيلية.

واعتاد الجمهور الكاتالوني على إطلاق صافرات الاستهجان أثناء عزف السلام الوطني لإسبانيا، كتعبير عن رغبته في الانفصال، وهو من المتوقع أن يتكرر في نهائي هذا الموسم الذي سيحتضنه ملعب واندا ميترو بوليتانو.

ونقلت صحيفة "سبورت" تعليق تيباس على ذلك حيث قال "في الحقيقة لا أعرف هل ستكون هناك عقوبات مالية أم لا؟ كأس الملك مختلف عن الليغا، ولكن كما قلت من قبل يجب أن يتم توقيع عقوبات حتى لو وصل الأمر لإيقاف المباراة".

وتابع "لا يجب تغيير الكثير، علينا تطبيق المادة 155 من القانون في مباراة واندا ميتروبوليتانو، حتى لا يتم خلط الرياضة بالسياسة".

ملف خاص | يوم الأرض

#برشلونة
#كأس ملك إسبانيا
#كاتالونيا

من عرب 48

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