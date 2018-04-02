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مورينيو يطلب التعاقد مع لاعب يوفنتوس

تاريخ النشر: 02/04/2018 - 21:08

مورينيو يطلب التعاقد مع لاعب يوفنتوس
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن رغبة البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنجليزي، في التضحية بثلاثة لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل ضم لاعب يوفنتوس الإيطالي.

وبحسب ما نشرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكاتالونية، فإن مورينيو لا يرغب في ضم الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع برشلونة فحسب، بل يهتم بالتعاقد مع الظهير الأيسر البرازيلي أليكس ساندرو من يوفنتوس في الصيف المقبل.

وتابعت الصحيفة أن مورينيو يريد ساندرو من أجل تدعيم صفوف مانشستر يونايتد، في ظل عدم ثقته بلوك شاو الذي سيرحل في نهاية الموسم الجاري، مع الثنائي ماتيو دارميان ودالي بليند.

وكان تشيلسي حاول التعاقد مع ساندرو في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكن يوفنتوس رفض كل العروض المقدمة من البلوز.

يشار إلى أن التقارير الصحفية الإسبانية تحدثت في الأيام الماضية عن رغبة مانشستر يونايتد في دفع 60 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقد أومتيتي مع برشلونة، بناء على طلب من البرتغالي جوزيه مورينيو.

ملف خاص | يوم الأرض

#جوزيه مورينيو
#أليكس ساندرو
#يوفنتوس
#مانشستر يونايتد

من عرب 48

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