بايرن ميونخ يتطلع لفك عقدته أمام الفرق الإسبانية

بعدما ودع بايرن ميونخ الألماني دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أحد الفرق الإسبانية في المواسم الأربعة الماضية، يتطلع الفريق البافاري إلى الهروب من نفس المصير في مواجهة الأندية الإسبانية عندما يصطدم بإشبيلية في دور الثمانية من المسابقة هذا الموسم.

ويحل بايرن ضيفا على إشبيلية اليوم، الثلاثاء، في ذهاب دور الثمانية للبطولة حيث ستكون المواجهة الأولى بين الفريقين في البطولة.

وودع بايرن المسابقة في المواسم الأربعة الماضية على يد الفرق الإسبانية كما خسر آخر خمس مباريات خاضها على ملاعب الأندية الإسبانية في هذه البطولة.

وسقط بايرن أمام ريال مدريد الإسباني في مجموع المباراتين بدور الثمانية للبطولة في الموسم الماضي كما سقط في المربع الذهبي للمواسم الثلاثة التي سبقت الموسم الماضي وذلك أمام فرق أتلتيكو مدريد وبرشلونة وريال مدريد.

ويتطلع بايرن إلى ذكريات موسم 2012/2013 عندما أطاح ببرشلونة الإسباني من المربع الذهبي بالفوز عليه 7-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب قبل التغلب على بوروسيا دورتموند في نهائي ألماني خالص للبطولة.

وفاز بايرن في ذلك الوقت باللقب تحت قيادة المدرب يوب هاينكس الذي يتولى تدريب الفريق حاليا.

ويلتقي بايرن فريق إشبيلية للمرة الأولى في مواجهة رسمية وينتظر أن يواجه الفريق البافاري صعوبة أكبر بالتأكيد من مباراته أمام بوروسيا دورتموند في الدوري الألماني (بوندسليغا) والتي انتهت بفوز بايرن 6-0 ليصبح بايرن على بعد خطوة واحدة من التتويج بلقب البوندسليغا للموسم السادس على التوالي.

وفي المقابل، يخوض إشبيلية مباراة اليوم بعدما فرط في التقدم 2-0 على برشلونة واستقبلت شباكه هدفين متتاليين في الدقيقتين 88 و89 من المباراة ليتعادل 2-2 مع الفريق الكاتالوني، السبت، في الدوري الإسباني.

وقد يشعر المتابعون للبطولة أن الحظ حالف بايرن بوقوعه في مواجهة إشبيلية ولكن كارل هاينز رومينيغه الرئيس التنفيذي لنادي بايرن لا يرى هذا.

وقال رومينيغه أمس الإثنين "نعلم ما يستطيع إشبيلية فعله ولهذا سنخوض مباراة اليوم بتركيز شديد.. لا يمكننا بالتأكيد الاستهانة بإشبيلية أو التقليل من شأنه، سنخوض أمامه مباراتين قويتين للغاية".

وواصل "نتمنى أن نعود إلى ميونخ بنتيجة إيجابية في مباراة الذهاب وتسجيل هدف اليوم يساعدنا في مباراة الإياب على ملعبنا".

ويعود كل من التشيلي أرتورو فيدال والإسباني خوان بيرنات إلى صفوف بايرن في مباراة اليوم بعدما غابا عن مباراة الفريق أمام دورتموند.

وفي المقابل، يفتقد هاينكس في هذه المواجهة جهود اللاعب الفرنسي كينغسلي كومان وحارس المرمى مانويل نوير الغائب منذ فترة طويلة عن صفوف الفريق بسبب الإصابة.

وقال توماس مولر لاعب خط وسط الفريق البافاري "سنسافر إلى إشبيلية ونحن نتحلى بالثقة الضرورية ولكننا نعلم أيضا أن إشبيلية لن يهدينا الفوز".

ولم يتردد الإسباني الدولي المعتزل تشابي ألونسو نجم خط وسط بايرن ميونخ سابقا في توجيه تحذير للفريق البافاري من صعوبة هذه المواجهة.

وقال ألونسو على موقع بايرن بالإنترنت "أعتقد أن بايرن هو المرشح الأقوى، ولكن هذا لا يعني شيئا.. يجب أن تظهروا في الملعب أنكم المرشح الأقوى".

وأكمل "حتى الآن، الفريق يقدم عروضا رائعة، وينتابني شعور جيد. ولكن المباراة لن تكون سهلة، إشبيلية لديه لاعبون متميزون".

واختتم "كل شيء يمكن أن يحدث" في إشارة إلى قدرة إشبيلية على الاستفادة من مساندة جماهيره غدا لجعل المواجهة صعبة على بايرن.