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فالفيردي يستبعد حسم التأهل أمام روما بالكامب نو

تاريخ النشر: 04/04/2018 - 09:02

فالفيردي يستبعد حسم التأهل أمام روما بالكامب نو
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

تحدث إرنستو فالفيردي، المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني، عن مواجهة اليوم أمام الضيف روما الإيطالي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال مدرب البارسا، في المؤتمر الصحفي "لم أتفاجأ بتصدر روما مجموعته في مرحلة المجموعات، أو بتأهله لربع النهائي، يلعب بشكل جيد هجوميا، ودفاعه قوي".

وأضاف "أشك كثيرا في أن بطاقة التأهل سيتم حسمها في مباراة الذهاب، على الرغم من أنه سيكون من الجيد تسجيل أهداف وعدم تلقي أي هدف وتحقيق الفوز".

وعن موقف سيرجيو بوسكيتس "بالأمس تدرب معنا، وأعتقد أنه سيكون على ما يرام، واليوم سيكون أفضل، هو لاعب مهم جدا بالنسبة لنا وللمنتخب الإسباني، نأمل في أن نعتمد عليه".

وحول ليونيل ميسي، واصل "ميسي لاعب فريد من نوعه وفي التاريخ وفي عالم كرة القدم، يمكن أن يلعب منذ البداية، هو في حالة أفضل من الأيام السابقة".

واختتم "مواجهات خروج المغلوب يمكن حسمها بأي شيء، روما رائع جدا في ألعاب الهواء، وعلينا أن ندافع بشكل جيد، ونستغل نقاط قوتنا".

ملف خاص | يوم الأرض

#إرنستو فالفيردي
#برشلونة
#روما
#دوري أبطال أوروبا

من عرب 48

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