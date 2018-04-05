صادم... محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة بمونديال روسيا 2018

أوردت وسائل إعلام تعنى بالشأن الرياضي خبرا صادما لمحبي النجم المصري، محمد صلاح، ومشجعي منتخب مصر، وهو أزمة التهديد بعدم مشاركة صلاح بالمونديال.

وتحدث خبير اللوائح، محمد بيومي، عن النجم المصري محمد صلاح، المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، وأزمة تهديده بعدم المشاركة في مباريات كأس العالم (مونديال روسيا 2018) خلال الفترة المقبلة.

وأكد في تصريحات أنه "بالفعل محمد صلاح مهدد بعدم المشاركة في كأس العالم بروسيا، بسبب تغيبه عن الحصول على عينات من اللاعبين خلال معسكر سويسرا الماضي".

وأشار بيومي إلى أن "تصريحات المسؤولين في مصر مغلوطة، الأمر ليس سهلا وبسيطا كما يصوره البعض".

وأضاف أنه "في الماضي كان يتم إجراء كشف المنشطات بعد البطولة وانتهاء المنافسات، لكن منذ 4 سنوات بدأ تغيير نظام العمل، بإخطار كل الاتحادات التي تشارك في مسابقات عالمية ودولية بإرسال كل برامج الإعداد الخاصة بها قبل أي بطولة، وكل المعلومات الخاصة عن اللاعبين".

واستطرد خبير اللوائح أن "الوادا بعدما تحصل على برامج الإعداد تذهب إلى معسكر الفرق لإجراء كشف المنشطات، وإذا لم تجد اللاعب لأكثر من مرة يتم إيقافه".

وختم بيومي بالقول إن "عدم إجراء صلاح كشف المنشطات في المعسكر الماضي ليست مسؤولية صلاح فقط بل مسؤولي المنتخب أيضا. يجب على صلاح الخضوع لكشف المنشطات في المعسكر المقبل، وأن يتم التنسيق مع مسؤولي المنتخب بتواجد اللاعب في المواعيد التي تم إرسالها للوادا".

مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2018

وأسفرت قرعة كأس العالم 2018 عن وقوع مصر في المجموعة الأولى التي تضم البلد المضيف، روسيا، إلى جانب أوروغواى والسعودية، في البطولة التي ستنطلق في 14 حزيران/ يونيو المقبل.

وفيما يلي مواعيد مباريات مصر في كأس العالم 2018:

الجمعة 15 حزيران/ يونيو

مصر × أوروغواى الساعة 4 عصرا على ملعب "سنترال ستاديوم" بمدينة يكاترينبورج

الثلاثاء 19 حزيران/ يونيو

روسيا × مصر الساعة 8 مساء على ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سان بطرسبرج

الإثنين 25 حزيران/ يونيو

السعودية × مصر الساعة 4 عصرا على ملعب "فولغوغراد أرينا" بمدينة فولغوغراد.