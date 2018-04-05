محمد صلاح يقود ليفربول لاكتساح مانشستر سيتي

عرب ٤٨ / أ ف ب

واصل المهاجم المصري تألقه في الآونة الاخيرة محليا وقاريا فقاد ليفربول الإنجليزي إلى نصر كبير على جاره مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة في ذهاب الدور ربع النهائي ليقطع شوطا كبيرا لبلوغ الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وسجل صلاح هدف الافتتاح لليفربول رافعا رصيده إلى 38 هدفا في مختلف المسابقات قبل أن يمرر الكرة الحاسمة للهدف الثالث الذي سجله السنغالي ساديو ماني.

وجاءت أهداف ليفربول الثلاثة في الشوط الأول وحملت تواقيع صلاح (12) وأليكس اوكسلايد تشامبيرلاين (21) وماني (31).

ويلتقي الفريقان إيابا على ملعب الاتحاد الثلاثاء المقبل.

ولم يشرك مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا جناحه السريع رحيم ستيرلينغ أحد نجوم الموسم الحالي مفضلا عليه الألماني ايلكاي غوندوغان، في حين غاب المهاجم الأساسي الأرجنتيني سيرجيو أغويرو أفضل هداف في تاريخ النادي لإصابة في ركبته، فلعب بدلا منه في خط المقدمة البرازيلي غابريال جيسوس.

وفي المقابل، قرر مدرب ليفربول يورغن كلوب إشراك أليكس اوكسلايد تشامبيرلاين أساسيا على حساب الهولندي جيني فينيالدوم.

وبدأ ليفربول الفائز باللقب القاري خمس مرات آخرها عام 2005، المباراة بسرعة جنونية فضغط على مرمى مانشستر سيتي بفضل تحركات ثلاثيه الهجومي المكون من المصري محمد صلاح هداف الدوري المحلي والبرازيلي فيرمينيو ومانيه.

ولم ينجح ثلاثي دفاع مانشستر سيتي المؤلف من القائد البلجيكي فانسان كومباني والفرنسي إيميريك لابورت وكايل ووكر في الحد من خطورة لاعبي ليفربول فدفعوا الثمن خلال 19 دقيقة جاءت فيها أهداف ليفربول الثلاثة في الشوط الأول.

فمن هجمة مرتدة سريعة وصلت الكرة إلى صلاح في منتصف الملعب، فكسر مصيدة التسلل وسار بها مسافة طويلة وعندما حاول التوغل داخل المنطقة خسر الكرة لصالح ووكر الذي لم يحسن إبعاد الخطر، فانقض عليها فيرمينيو ومررها باتجاه صلاح الذي لم يخطئ هذه المرة (12).

ونجح ليفربول في كسر إيقاع مانشستر سيتي، فقطع التموين تماما عن جيسوس الذي لم يشكل أي خطورة تذكر على مرمى الحارس الألماني لوريس كاريوس.

ثم جاء الهدف الثاني عندما وصلت الكرة إلى تشامبيلارين على مشارف المنطقة فأطلقها صاروخية عانقت شباك الحارس البرازيلي ادرسون (21).

وازدادت الأمر سوءا لمانشستر سيتي عندما مرر صلاح كرة عرضية متقنة باتجاه ساني المتربص أمام المرمى فتابعها برأسه من مسافة قريبة داخل الشباك (31).

وعموما لم يسدد سيتي أي كرة داخل الخشبات الثلاث طوال الشوط الأول.

وظهر سيتي بوجه مختلف في الشوط الثاني محاولا تقليص الفارق على الأقل لم ينجح في التسجيل.

إصابة صلاح

وأصيب صلاح وخرج في الدقيقة 51 ليحل بدلا منه فينيالدوم.

وسرعان ما زج غوارديولا بستيرلينغ لاعب ليفربول السابق بدلا من غوندوغان الذي لم تكن له أي مساهمة فعلية في الشوط الأول لزيادة فعالية الجبهة الهجومية.

لكن سيتي وجد صعوبة كبيرة في اختراق دفاع ليفربول بقيادة المتألق الهولندي فيرجيل فان دايك فيما تبقى من وقت المباراة.