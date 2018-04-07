فالفيردي يستبعد 3 لاعبين من مواجهة ليغانيس

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أمس الجمعة، عن قائمة فريقه التي ضمت 18 لاعبًا، لمواجهة ليغانيس، اليوم السبت، في الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإسباني، بملعب "كامب نو".

وقالت صحيفة "ماركا"، إن فالفيردي استبعد سيرجيو بوسكيتس، من قائمة الفريق، رغم مشاركته في تدريبات برشلونة بالأمس، كإجراء احترازي، بعدما عاد للمشاركة مع الفريق ضد روما الإيطالي، الأربعاء الماضي، بعد تعافيه من الإصابة، لكن لم يكمل اللقاء وخرج بالدقيقة 66، بعد شعوره ببعض الآلام.

وإلى جانب بوسكيتس، واصل فالفيردي استبعاده الثنائي ياري مينا، وأليكس فيدال، من قائمة المباراة.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن وياسبر سيليسين

الدفاع: سيميدو، روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، فيرمالين وجوردي ألبا

الوسط: راكيتيتش، إنييستا، باولينيو، أندريه غوميز، دينيس سواريز وكوتينيو

الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي وباكو ألكاسير