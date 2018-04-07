  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

فالفيردي يستبعد 3 لاعبين من مواجهة ليغانيس

تاريخ النشر: 07/04/2018 - 08:45

فالفيردي يستبعد 3 لاعبين من مواجهة ليغانيس
المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي (أ ف ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

كشف إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أمس الجمعة، عن قائمة فريقه التي ضمت 18 لاعبًا، لمواجهة ليغانيس، اليوم السبت، في الجولة الـ31 من منافسات الدوري الإسباني، بملعب "كامب نو".

وقالت صحيفة "ماركا"، إن فالفيردي استبعد سيرجيو بوسكيتس، من قائمة الفريق، رغم مشاركته في تدريبات برشلونة بالأمس، كإجراء احترازي، بعدما عاد للمشاركة مع الفريق ضد روما الإيطالي، الأربعاء الماضي، بعد تعافيه من الإصابة، لكن لم يكمل اللقاء وخرج بالدقيقة 66، بعد شعوره ببعض الآلام.

وإلى جانب بوسكيتس، واصل فالفيردي استبعاده الثنائي ياري مينا، وأليكس فيدال، من قائمة المباراة.

وجاءت قائمة برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن وياسبر سيليسين

الدفاع: سيميدو، روبيرتو، بيكيه، أومتيتي، فيرمالين وجوردي ألبا

الوسط: راكيتيتش، إنييستا، باولينيو، أندريه غوميز، دينيس سواريز وكوتينيو

الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي وباكو ألكاسير

ملف خاص | يوم الأرض

#إرنستو فالفيردي
#سيرجيو بوسكيتس
#ياري مينا
#أليكس فيدال
#ليغانيس
#برشلونة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

نادال: قدمنا مباراة جيدة أمام منافس صعب
نادال: قدمنا مباراة جيدة أمام منافس صعب

2018-04-07

محمد صلاح ينافس على جائزتين
محمد صلاح ينافس على جائزتين

2018-04-07

بايرن ميونخ يريد التعاقد مع كلوب
بايرن ميونخ يريد التعاقد مع كلوب

2018-04-07

الأكثر قراءة

"جمعة الكاوتشوك": 8 شهداء و1070 إصابة في غزة

2018-04-06
المغار: مقتل هلال بدر بعدما أطلق النار على نفسه

المغار: مقتل هلال بدر بعدما أطلق النار على نفسه

2018-04-06
توتر بين نتنياهو وترامب حول

توتر بين نتنياهو وترامب حول "الانسحاب الأميركي من سورية"

2018-04-06
سورية: مقتل 27 مدنيا في غارات جوية على دوما

سورية: مقتل 27 مدنيا في غارات جوية على دوما

2018-04-06
إهمال بالحضانات: خطر على أطفالكم

إهمال بالحضانات: خطر على أطفالكم

2018-04-06