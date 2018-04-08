مدرب برشلونة: لم نحصد لقب الدوري بعد

ظهر إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة الإسباني، أمام وسائل الإعلام، للحديث بعد الفوز على ليغانيس، والتي حقق بها الفريق رقم قياسي تاريخي في الليغا.

وقال فالفيردي في حديثه الذي أبرزته صحيفة "سبورت" الإسبانية "من يشعر أننا توجنا باللقب فهو مخطئ، لم نربح شيئًا حتى الآن، علينا أن نقاتل لبقية الموسم، لن نكون أبطالًا حتى نحصل على اللقب".

وأكد المدرب الإسباني، ان النتيجة لم تكن قد حسمت حتى عندما تقدم فريقه بهدفين نظيفين، مضيفًا "عندما كانت النتيجة 2-0 فلم تكن نتيجة نهائية، مباراة ليغانيس كانت ذات أهمية خاصة، وحذرنا من خطورتها، لأنها تأتي في منتصف مباراتي دوري الأبطال الأوروبي".

وعن السجل التاريخي للفريق، قال فالفيردي "إنه سجل تاريخي، وهذا ما كان لفريق ريال سوسييداد عندما حققوه سابقًا، وهذا يظهر أننا فريق تنافسي للغاية".

وأشاد مدرب البلوغرانا بليونيل ميسي صاحب الثلاثية في مرمى ليغانيس، قائلا "إنه بخير"، مضيفًا عن لاعبه عثمان ديمبلي "إنه لاعب مميز ولديه القدرة الكاملة على العودة للخلف والانخراط في الجوانب الدفاعية، ما زال أمامه مجال للتحسن".

وعادل نادي برشلونة الإسباني، الرقم التاريخي، لنظيره ريال سوسيداد، في منافسات الليغا، بعد فوزه بنتيجة 3-1، أمس السبت، على ضيفه ليغانيس.

وبهذا الفوز، بات برشلونة يملك في رصيده 38 مباراة على التوالي، دون خسارة في منافسات الليغا، ليعادل رقم ريال سوسييداد، الذي تحقق في الفترة بين (1979 و1980).