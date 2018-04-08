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ميسي يعادل رقم رونالدينيو مع برشلونة

تاريخ النشر: 08/04/2018 - 08:35

ميسي يعادل رقم رونالدينيو مع برشلونة
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : ربيع سواعد

أحرز ليونيل ميسي، نجم برشلونة، 3 أهداف "هاتريك" في مرمى ليغانيس، مساء أمس السبت، ضمن الجولة 31 من الدوري الإسباني، إلا أن الهدف الأول قاد "البرغوث" لمعادلة رقم مميز.

وذكر حساب "ميستر شيب"، أن بهدفه الأول، استطاع الأرجنتيني أن يعادل رقم رونالدينيو، نجم البلوغرانا السابق، بتسجيل 6 أهداف من ضربات حرة في نفس الموسم، كأكثر لاعبين يسجلون بهذه الطريقة في آخر 20 عاما.

واستطاع الساحر البرازيلي، أن يسجل 6 أهداف من ضربات حرة في موسم 2006-2007 مع برشلونة.

وارتفع رصيد ميسي إلى الهدف رقم 29 هذا الموسم في الليغا، ليواصل انفراده بصدارة الهدافين.

ملف خاص | يوم الأرض

#ليونيل ميسي
#رونالدينيو
#برشلونة

من عرب 48

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