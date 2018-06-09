ريال مدريد يقدم عرضا جديدا لكريستيانو

ينوي نادي ريال مدريد الإسباني، تقديم عرض جديد للبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم الملكي، من أجل إقناعه بالاستمرار داخل صفوف المرينغي، خلال السنوات المقبلة.

وكان رونالدو قد ألمح بعد تتويج ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة على التوالي، إلى احتمالية مغادرته لقلعة سانتياغو برنابيو، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وطالب الدولي البرتغالي، برفع راتبه، والمساواة مع ليونيل ميسي ونيمار دا سيلفا نجمي برشلونة وباريس سان جيرمان على الترتيب من أجل الاستمرار في صفوف ريال مدريد.

وأكدت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن إدارة ريال مدريد ستقدم عرضًا بقيمة 25 مليون يورو سنويًا، بجانب عدة حوافز مقسمة على النحو التالي "2 مليون يورو حال الفوز بالأبطال و1.5 مليون يورو عن لقب الليغا ومليون يورو عن لقب الكأس ومليون يورو عن لقب جائزة الأفضل من "فيفا" ومليون يورو عن الكرة الذهبية ونصف مليون يورو عن هداف الليغا ونصف مليون يورو عن المشاركة في المباريات".

وأضافت أن إدارة النادي الملكي تطلب من رونالدو بألا يكون مُضحكًا، ويطالب براتب مثل ميسي ونيمار.

وتابعت الإذاعة أن غضب كريستيانو رونالدو بناء على المقربين منه ليس بسبب الأموال بل من وضعه لأنه يستطيع الحصول على ما يطلبه بواسطة إضافة عدة حوافز في عقده مثل السابقة.

وأوضحت أن ممثلي كريستيانو رونالدو يعتقدون بأن الوضع معقد للغاية لكن يمكن إصلاحه.

وختمت الإذاعة تقريرها بأن ممثلي كريستيانو رونالدو يعترفون بخطأ الدون في تصريحاته بعد نهائي كييف ويلومونه على ذلك.