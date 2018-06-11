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نادال يحصد بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الـ11

تاريخ النشر: 11/06/2018 - 10:17

نادال يحصد بطولة فرنسا المفتوحة للمرة الـ11
الإسباني رافاييل نادال (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: ربيع سواعد

توّج الإسباني، رافاييل نادال، ببطولة فرنسا المفتوحة للمرة الـ11 في تاريخه، بعد فوزه على المصنع السابع، النمساوي دومينيك تيم، بنتيجة 6-4 و6-3 و6-2.

وعزز "الماتادور الإسباني" المصنف الأول على مستوى العالم من سجل انتصاراته على ملاعب رولان غاروس إلى 86 مقابل هزيمتين ليحقق لقبه 17 على صعيد البطولات الأربع الكبرى.

وبلغ نادال المباراة النهائية، بفوزه الجمعة على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الخامس بنتيجة 6-4، 6-1، و6-2. فيما تخطى تييم في نصف النهائي مفاجأة البطولة الإيطالي ماركو تشيكيناتو.

ويعد تييم اللاعب الوحيد الذي تمكّن من إسقاط نادال مرتين في عامين، إذ سبق وأن فاز عليه في ربع نهائي دورة مدريد للماسترز في 2018، وفي ربع نهائي دورة روما للماسترز في 2017.


#رافاييل نادال
#بطولة فرنسا المفتوحة
#رولان غاروس
#تنس
#دومينيك تيم

من عرب 48

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