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هازارد يعلق على مصيره مع تشيلسي

تاريخ النشر: 11/06/2018 - 10:10

هازارد يعلق على مصيره مع تشيلسي
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: ربيع سواعد

يرغب اللاعب البلجيكي، إيدين هازارد، في معرفة موقف مدرب فريقه تشيلسي الإنجليزي، أنطونيو كونتي، بالإضافة إلى خطط التعاقد مع لاعبين جدد، قبل أن يتخذ قرارا بشأن مستقبله على المدى البعيد.

وكان كونتي قد فاز بالدوري الإنجليزي في موسمه الأول مع تشيلسي، لكن مستقبله غير واضح، بعدما احتل الفريق اللندني، المركز 5 الموسم الماضي، ليفشل في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

وعند سؤاله عما إذا كان مستقبله في النادي، يتوقف على من سيقود الفريق في الموسم المقبل، أبلغ هازارد وسائل إعلام بريطانية "نعم، أريد أن أعرف. لكن مثلما قلت من قبل فإن تركيزي الآن على كأس العالم".

وأضاف "من الجيد دائما الحصول على شيء جديد، مدرب أو لاعبين، ومن الجيد دائما معرفة ذلك لأنني أريد لاعبين بوسعهم المساعدة في إعادة النجاح لتشلسي في الموسم القادم".

وسيكون هازارد (27 عاما) من أهم لاعبي منتخب بلجيكا حين تواجه إنجلترا وبنما وتونس في المجموعة السابعة بنهائيات كأس العالم.


#إيدين هازارد
#تشيلسي
#بلجيكا
#كأس العالم
#مونديال 2018
#أنطونيو كونتي

من عرب 48

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