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رسميًا: جولين لوبيتيجي مدربا لريال مدريد

تاريخ النشر: 12/06/2018 - 18:15

رسميًا: جولين لوبيتيجي مدربا لريال مدريد
أرشيفية
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: باسل مغربي

أعلن ريال مدريد، تعيين جولين لوبيتيجي، مدربا للفريق، لمدة 3 سنوات، خلفا للفرنسي زين الدين زيدان.

وقال الموقع الرسمي لريال مدريد، إن لوبيتيجي سوف يشرف على تدريب الميرنجي بعقد لمدة 3 سنوات، بعد نهاية مشواره مع المنتخب الإسباني في مونديال روسيا.

وكان لوبيتيجي تولى تدريب المنتخب الإسباني منذ عامين، وينتهي عقده في 2020.

وكان الفرنسي زين الدين زيدان، استقال من تدريب النادي الملكي، في نهاية الشهر الماضي، عقب قيادة الفريق للقبه الثالث على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

 


#ريال مدريد
#مدري ريال مدريد
#لوبتيجي

من عرب 48

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