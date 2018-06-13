رسميًا: أتلتيكو يصدم ريال مدريد بشأن خيمينيز

وجّه أتلتيكو مدريد ضربة قوية، اليوم الأربعاء، لغريمه ريال مدريد، بشأن اللاعب الأوروجواياني، خوسيه ماريا خيمينيز، إذ أعلن الروخي بلانكوس، عبر موقعه الرسمي، تجديد عقد مدافعه حتى 2023.

وكان ريال مدريد يريد دفع قيمة الشرط الجزائي، في عقد خيمينيز (65 مليون يورو)، لضمه خلال هذا الصيف.

ورفع الأتليتي الشرط الجزائي في العقد الجديد، إلى 120 مليون يورو، بحسب صحيفة "ماركا".

وصرح اللاعب، بعد تجديد عقده: "سعيد للغاية بالتوقيع على عقد جديد مع الروخي بلانكوس.. أقدر ثقة أتلتيكو مدريد، ومنذ قدومي للنادي وأنا أتطور بشكل كبير، وقد حققنا العديد من الألقاب، وأصبحنا بين كبار أوروبا، وفتحنا ملعبنا الجديد الرائع".

وتابع خيمينيز: "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين، وهو مفتاح النجاح، ومنذ قدومي أشعر بأنني في بيتي، وأريد الاستمرار وإعطاء كل شيء للفريق.. أشك

الجماهير على دعمهم المستمر والتشجيع، الذي كان مهمًا للغاية بالنسبة لي، وهذا ما أريده أنا وعائلتي".