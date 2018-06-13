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مبابي يتحدى إصابته قبل مواجهة أستراليا

تاريخ النشر: 13/06/2018 - 23:50

مبابي يتحدى إصابته قبل مواجهة أستراليا
أرشيفية
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: باسل مغربي

قال الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم المنتخب الفرنسي، إنه بحالة جيدة، من أجل خوض مباريات كأس العالم مع الديوك، وذلك بعد أن تعرض لإصابة في كاحله الأيسر، في التدريبات الجماعية، أمس الثلاثاء.

وأضاف مبابي، خلال مؤتمر صحفي، نشرت تفاصيله صحيفة ماركا:"أنا جاهز بنسبة 100 بالمئة، لخوض المواجهة الأولى لفرنسا في المونديال، أمام أستراليا، السبت المقبل".

يأتي ذلك، رغم التقارير التي أكدت أن مبابي، سيكون خارج التشكيلة الأساسية للمنتخب الفرنسي، في مباراته الأولى بالبطولة أمام أستراليا.

وعن إقالة جولين لوبيتيجي من تدريب إسبانيا، علق مبابي بقوله "منتخب إسبانيا سيكون نفسه في الملعب، ولديه طموح الفوز، سيكون هذا الأمر، متواجدًا مع المدرب هييرو، إنهم لاعبون ناضجون للغاية".

وأشار مبابي إلى أن المنتخب الإسباني، لا زال ضمن المرشحين لحصد لقب كأس العالم، بجانب ألمانيا والبرازيل، منوهًا "حصلوا على كل شيء، واعتادوا الفوز بالألقاب".

وأكد مبابي، أن منتخب الديوك، لا زال يتأخر بخطوة عن ألمانيا وإسبانيا والبرازيل، مع توقعاته بوجود منتخبات ستفجر مفاجآت في كأس العالم.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#مبابي
#المونديال
#فرنسا

من عرب 48

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