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ريال مدريد يسعى لإبرام صفقة برازيلية

تاريخ النشر: 14/06/2018 - 09:32

ريال مدريد يسعى لإبرام صفقة برازيلية
المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: ربيع سواعد

يسعى فريق ريال مدريد الإسباني لإبرام صفقة برازيلية بعد التعاقد مع المدرب جولين لوبيتيجي الذي سيتولى زمام الأمور الفنية للمرينغي.

وأكدت صحيفة "ماركا" أن ريال مدريد سيستأنف اتصالاته مع نادي روما، لضم حارس البرازيل أليسون بيكر، لكنه لن يدفع أكثر من 60 مليون يورو.

وأضافت أنه بعد قدوم لوبيتيجي، كمدير فني، سيستأنف ريال مدريد جميع العمليات المعلقة، وأحد القرارات التي اتخذها النادي منذ عهد زيدان، هي التعاقد مع حارس مرمى جديد والهدف المفضل هو أليسون.

وواصلت أن الفريق الملكي أعاد إحياء صفقة أليسون، لأن هناك أيضا أندية أخرى مهتمة بالتعاقد معه، ولأنهم لا يريدون أن ينتظروا كأس العالم حتى لا تزيد قيمة الحارس في سوق الانتقالات.

وأشارت إلى أن المنافس الأبرز هو ليفربول الذي يرغب في دفع ما يطلبه روما للتخلي عن حارس المرمى، لكن أليسون نفسه أوضح أنه يريد حسم مستقبله قبل بداية كأس العالم.

واختتمت أن أليسون أوضح أن أولويته هي ريال مدريد قبل الأندية الأخرى المهتمة في التعاقد معه، وهذه هي الميزة الكبرى للنادي في هذه الصفقة، على الرغم من أنهم لا يستطيعون الانتظار لوقت أكثر من هذا.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ريال مدريد
#جولين لوبيتيجي
#أليسون بيكر

من عرب 48

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