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غريزمان باق مع أتلتيكو ولن ينضم لبرشلونة

تاريخ النشر: 15/06/2018 - 11:11

غريزمان باق مع أتلتيكو ولن ينضم لبرشلونة
النجم الفرنسي أنطوان غريزمان (أ ب)
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: ربيع سواعد

حسم النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، مصيره بشكل نهائي مع فريقه الإسباني، أتلتيكو مدريد، خلال مؤتمر صحافي في الوقت الذي يشارك فيه في بطولة كأس العالم 2018 برفقة منتخب بلاده.

وأعلن غريزمان استمراره مع الفريق بالموسم الكروي المقبل، ورفضه الانتقال للعب بصفوف برشلونة الإسباني.

وقال غريزمان، خلال فيديو نشرته إحدى القنوات الإسبانية، إنه قرر البقاء بعد اجتماع مع إدارة الروخي بلانكوس في منزله، حيث أكدوا له أنهم سيقومون بكل شيء، للحفاظ على مشروع النادي.

وتحدث الدولي الفرنسي في الفيديو، حول الكثير من المواضيع، مثل الضغط الكبير عليه من برشلونة، بأنه سيذهب للفوز بالألقاب في كامب نو، بينما كان رفاقه يطالبونه بالبقاء في أتلتيكو مدريد.

وفضل غريزمان الموافقة على تجديد عقده، مع الأتليتي، مقابل 25 مليون يورو سنويا.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن غريزمان سيدفع تعويضا ماليا لبرشلونة، بعدما تراجع عن الاتفاق معه.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#أنطوان غريزمان
#أتلتيكو مدريد
#فرنسا
#كأس العالم
#مونديال 2018
#برشلونة

من عرب 48

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