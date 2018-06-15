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كريستيانو رونالدو يقبل عقوبة السجن!

تاريخ النشر: 15/06/2018 - 23:28

كريستيانو رونالدو يقبل عقوبة السجن!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

دخلت أزمة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع مصلحة الضرائب الإسبانية، مرحلتها الأخيرة في أعقاب قبول الأول لاتفاق مع الأخيرة بعد اتهامه بالتهرب الضريبي.

وبحسب ما ذكرته وسائل الإعلام، فإن "كريستيانو توصل لاتفاق مع مصلحة الضرائب الإسبانية، والذي يقضي بدفعه 18.8 مليون يورو وقبول عقوبة السجن لمدة عامين".

وبالتالي فإن كريستيانو لن يدخل السجن فعليا، باعتبار أن القانون الإسباني ينص على أن المعاقب بالسجن لا يقبع فيه طالما كانت المدة أقل من عامين في حال عدم وجود إدانة سابقة له بإسبانيا.

ولاحق شبح السجن كريستيانو بسبب رفض المصلحة بنهاية أيار/مايو عرضا يتضمن اعترافا من جانبه بالتهرب الضريبي ودفع 14.8 مليون يورو.

وطالبت المصلحة حينها مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني، بدفع مبلغ 28 مليون يورو، وقد أمهلته حتى 15 حزيران/يونيو، ولو أن كريستيانو لم يتوصل إلى التسوية لكانت هناك خطورة حقيقية بدخوله السجن.

وجاءت التسوية قبل ساعات من لقاء منتخب بلاده أمام إسبانيا التي انتهت بتعادل مثير بينهما بنتيجة ثلاثة أهداف لكل منهما، ضمن المجموعة الثانية ببطولة نهائيات كأس العالم 2018 المقامة في روسيا.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#كريستيانو رونالدو
#تهرب ضريبي
#البرتغال
#إسبانيا

من عرب 48

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