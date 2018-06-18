ريال مدريد يكشف خطوته الأولى في الميركاتو الصيفي

أفصحت إدارة فريق ريال مدريد الإسباني، عن خطوتها الأولى في سوق الانتقالات الصيفية استعدادا لخوض غمار الموسم الكروي المقبل 2018-2019.

وقررت إدارة النادي الملكي، استعادة راؤول دي توماس، المهاجم الشاب الذي قضى الموسم الماضي معارا إلى صفوف رايو فايكانو، وساعده في التأهل مجددا للدوري الممتاز.

واقتنع مسؤولو ريال مدريد، بالمستوى الذي قدمه دي توماس (23 عاما) مع فريق فايكانو، حيث سجل 24 هدفا في دوري الدرجة الثانية الإسباني.

ووقع اللاعب الشاب، على عقد جديد يمتد حتى صيف 2023، وسينضم إلى فترة الإعداد التي سيقودها المدير الفني الجديد للفريق الملكي، جولين لوبيتيجي.