محمد صلاح يعتزل مباريات كرة القدم دوليًا: استغلّوني سياسيا

قال مصدر مقرّب من لاعب نادي ليفربول، محمّد صلاح، لشبكة "سي إن إن" الإخباريّة، أمس، الأحد، إنّه يفكّر في اعتزال اللعب الدولي مع منتخب مصر.

وعلّل صلاح ذلك بالقول إنّه لم استغلاله سياسيًا بعد لقائه بالرّئيس الشيشانيّ قديروف، الذي منحه "حقّ" المواطنة الفخريّة، يوم الجمعة الماضي.

وأحرز نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح أوّل هدف لمصر في بطولة كأس العالم لكرة القدم منذ 28 عامًا، أمام منتخب روسيا الذي فاز على فريق الفراعنة بثلاثة أهداف.

وهذا ثاني استقبال رئاسي شيشاني لمحمد صلاح.

وفي 10 يونيو/حزيران الجاري، حضر قديروف أول تدريب للمنتخب المصري في بلاده استعدادًا للمونديال، معربا في تصريحات صحافية آنذاك عن فخره بـصلاح.

ونال صلاح حفاوة كبيرة من جانب الجماهير الشيشانية التي حرصت على متابعة تدريبات المنتخب المصري.

وغادرت البعثة المصرية الشيشان، أول من أمس، السبت، في طريقها إلى مدينة فولغوغراد الروسية لمواجهة المنتخب السعودي، اليوم الإثنين، في ختام مباريات المنتخبين ببطولة كأس العالم.

وتعد تلك المباراة الأخيرة لفريقي مصر والسعودية بالمونديال، بعد خسارتين لكل منهما في المجموعة الأولى التي تضم روسيا وأورغواي الصاعدان لدور ثمن النهائي.