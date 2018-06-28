واين روني يودّع الملاعب الإنجليزية وينتقل للدوري الأميركي

أعلن نادي دي سي يونايتد الأميركي، اليوم الخميس، تعاقده مع المهاجم الكروي الإنجليزي واين روني قادمًا من نادي إيفرتون.

ووفقًا لموقع النادي الإلكتروني، "نادي دي سي يونايتد الأميركي يتعاقد مع المهاجم الإنجليزي واين روني لمدة 3 مواسم و نصف قادمًا من نادي إيفرتون الإنجليزي".

ولم يكشف النادي عبر موقعه الإلكتروني عن التفاصيل المالية الخاصة بالصفقة.

وانضمّ روني (32 عامًا)، لإيفرتون قادمًا من مانشستر يونايتد صيف 2017، بعد أن لعب مع ناديه السابق 13 موسمًا منذ انتقاله من إيفرتون في سن صغيره (18 عامًا)، ونجح في حصد 5 ألقاب للدوري الإنجليزي "البريميرليغ" ولقب دوري أبطال أوروبا.

ويُعد روني الهداف لفريق إيفرتون هذا الموسم بتسجيله 11 هدفًا في 31 مباراة.

وروني هو الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي برصيد 53 هدفًا في 119 مباراة دولية لعبها خلال مسيرته التي امتدت 13 عامًا.