الفيفا تُدافع عن معيار اللعب النظيف في كأس العالم

أشاد الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، ببطولة كأس العالم 2018، المقامة حاليا في روسيا، كما دافع عن استخدام معيار اللعب النظيف، لحسم ترتيب المنتخبات في دور المجموعات، حال التساوي في رصيد النقاط والتطابق في الأهداف وفارق الأهداف.



وقال مدير المسابقات بالفيفا، كولين سميث، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "نشعر بالسعادة لما سارت إليه بطولة كأـس العالم حتى الآن. روسيا قدمت حدثا مدهشا. تلقينا إفادات وردود فعل إيجابية من كل شركائنا".

وعن معيار اللعب النظيف، أوضح سميث "أردنا تجنب إجراء القرعة، لأن تأهل الفرق يجب أن يكون عن طريق ما قدمته في الملعب. قدمنا معيارا إضافيا للمعايير السابقة، ليمكن تطبيقه قبل إجراء القرعة".

وأوضح "سنراجعه بعد كأس العالم. ولكننا لا نرى أي حاجة لتغيير هذا المعيار".

وفقد المنتخب السنغالي، فرصة التأهل لدور الستة عشر، بعدما دفعه هذا المعيار إلى المركز الثالث في المجموعة الثامنة، خلف المنتخب الياباني نظرا لحصول المنتخب السنغالي على بطاقات صفراء تفوق ما حصل عليه المنتخب الياباني في مباريات هذه المجموعة.

ولدى سؤاله عن عدم بذل المنتخب الياباني أي جهد في نهاية مباراته أمس أمام بولندا والتي خسرها 0-1، وذلك بعدما علم بتأخر السنغال أمام كولومبيا، نوه سميث "الاحترام واللعب النظيف جزء من اللعبة".

وعن الانتقادات التي أثيرت بشأن المباراة بين المنتخبين الفرنسي والدنماركي، وتكررت بشأن مباراة اليابان مع بولندا أمس بسبب اللعب السلبي، بعد الاطمئنان للتأهل من خلال نتيجة معينة، قال سميث إنها "حالات منعزلة" .

وأكد سميث أن الاستادات كانت ممتلئة بنسبة حضور بلغت 98 بالمئة، خلال 48 مباراة أقيمت في دور المجموعات، وأن إجمالي عدد الحضور الجماهيري خلال هذه المباريات بلغ نحو 2.2 مليون مشجع، وأن مناطق احتفالات المشجعين الرسمية المنتشرة في المدن الـ 11 المضيفة للبطولة، شهدت زيارة نحو 5 ملايين مشجع حتى الآن.

وأشار إلى أن 130 مليون مشجع على تواصل مع البطولة من خلال التطبيقات، وأن وسائل التواصل الاجتماعي للبطولة شهدت متابعة من 120 مليون مشجع.