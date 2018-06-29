  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تأكيد نجاح تقنية الفيديو في المونديال الروسي رغم الانتقادات

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 22:34

تأكيد نجاح تقنية الفيديو في المونديال الروسي رغم الانتقادات
(الأناضول)
عرب ٤٨/ الأناضول
تحرير: باسل مغربي

أكدت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، أن تقنية الفيديو المساعد في التحكيم قد نجحت بشكل كبير خلال مباريات دور المجموعات لكأس العالم في روسيا.

جاء ذلك ردًا على انتقاد بعض المدربين واللاعبين هذه التقنية، ووصفِها بأنها غير مقبولة، وأنها تفقد الجوهر الحقيقي للعبة.

وفي تصريح للإيطالي بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام لموقع "فيفا" الإلكتروني، قال "خلال بطولة كبرى مثل المونديال، ليس من الممكن أن يكون كل شيء على ما يرام بنسبة 100 %، بعض الأشياء يجب أن تكون مضبوطة على أساس ما يحدث في المباريات الأولى".

وأضاف: "95 في المائة من القرارات التي اتخذها الحكام دون الفيديو كانت صحيحة، وزادت هذه النسبة إلى 99.3 في المائة بفضل تدخل الفيديو".

وأكد أن "استخدام الفيديو لا يعني الكمال، ولكن كما ترون 99.3 في المائة هو شيء قريب جدًا جدًا. "

من جانبه قال الإيطالي روبرتو روزيتي، رئيس مشروع حكم الفيديو بالاتحاد الدولي "في مركز عملية صنع القرار، هناك الحكم، تقنية الفيديو لا تقرر إنما توصي فقط بمراجعة ميدانية، فقط الحكم يجب أن يتخذ القرار النهائي".

وأضاف: "هذا هو الفرق بين التفسير والقرارات الذاتية والقرارات الوقائعية، وبالنسبة لجميع التفسيرات، نريد أن يكون الحكم في مركز عملية صنع القرار دائمًا".

ووفقًا لفيفا، أسهمت تقنية الفيديو في 99.3 في المائة من القرارات التحكيمية في كأس العالم، ويتم استخدام تقنية الفيديو لأول مرة في كأس العالم، على الرغم من أن الدوري الإنجليزي الممتاز من بين أولئك الذين لم يدخلوا بعد التجارب.

ومع نهاية مرحلة المجموعات، تم منح 24 ركلة جزاء في مونديال روسيا 2018، لتحطم الرقم القياسي السابق في كأس العالم، من بين هذه العقوبات، اشتملت سبعة على مراجعة للفيديو، كما تم إلغاء 14 قرارًا بشأن المراجعة، في حين أكد ثلاثة منهم دعوة الحكم من الملعب.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الفيفا
#كأس العالم
#الدوري الإنجليزي
#كولينا
#تقنية الفيديو
#التحكيم
#ضربات جزاء

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

سامباولي يؤكد تشاوره مع ميسي قبل تغيير أجويرو
سامباولي يؤكد تشاوره مع ميسي قبل تغيير أجويرو

2018-06-30

"فيفا" يُطالب مارادونا بالهدوء واحترام المنافسين
"فيفا" يُطالب مارادونا بالهدوء واحترام المنافسين

2018-06-29

الفيفا تُدافع عن معيار اللعب النظيف في كأس العالم
الفيفا تُدافع عن معيار اللعب النظيف في كأس العالم

2018-06-29

الأكثر قراءة

السلطة الفلسطينية والأردن والسعودية لإسرائيل: احذروا أنشطة تركيا بالقدس

السلطة الفلسطينية والأردن والسعودية لإسرائيل: احذروا أنشطة تركيا بالقدس

2018-06-28
تونس تودّع المونديال بانتصار تاريخي

تونس تودّع المونديال بانتصار تاريخي

2018-06-28
رسائل الواتساب تكشف: تريزي قديس طلبت من صديقها قتل والدتها

رسائل الواتساب تكشف: تريزي قديس طلبت من صديقها قتل والدتها

2018-06-28
بلجيكا تهزم إنجلترا وتتأهل من صدارة المجموعة

بلجيكا تهزم إنجلترا وتتأهل من صدارة المجموعة

2018-06-28
مواجهات واعتقالات خلال هدم منزلين في جلجولية

مواجهات واعتقالات خلال هدم منزلين في جلجولية

2018-06-28