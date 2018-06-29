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تشيلسي يكسر طموح برشلونة

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 17:31

تشيلسي يكسر طموح برشلونة
أرشيفية
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: باسل مغربي

كشفت تقارير صحفية بريطانية، اليوم الجمعة، عن رفض نادي تشيلسي لعرض بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني من برشلونة الإسباني، لضم نجم الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن برشلونة عرض 50 مليون إسترليني لضم البرازيلي ويليان من تشيلسي هذا الصيف، لتدعيم هجومه.

وأضافت الصحيفة أن برشلونة يرى أن ويليان سيكون خيارا مناسبا لتدعيم الفريق في الموسم المقبل بعد رحيل آندريس إنييستا عن الفريق.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يراقب وضع ويليان مع تشيلسي لرغبة النادي في ضمه بناء على طلب من جوزيه مورينيو، مدرب الشياطين الحمر، مشيرة إلى أن النادي مستعد لتقديم عرض أعلى مما قدمه برشلونة.

وكان مانشستر يونايتد حاول التعاقد مع ويليان في يناير الماضي لكن تشيلسي رفض التفريط فيه.

وختمت الصحيفة بأن تشيلسي فتح باب المفاوضات مع ألكسندر جولوفين من سيسكا موسكو الروسي، وكريستيان بوليسيتش من بوروسيا دورتموند، من أجل ضم أحدهما هذا الصيف.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#تشيلسي
#برشلونة
#ويليان
#الانتقالات
#تعاقد

من عرب 48

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