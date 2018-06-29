"فيفا" يُطالب مارادونا بالهدوء واحترام المنافسين

طالب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الجمعة، الأسطورة الأرجنتينية دييغو أرماندو مارادونا؛ بضرورة الهدوء واحترام المنافسين خلال تواجده في مباريات منتخب بلاده ببطولة كأس العالم في روسيا.

وقال مدير قسم البطولات والفعاليات بالاتحاد الدولي في تصريح صحفي، كولين سميث، "من الواضح أن دييغو مارادونا واحد من أعظم لاعبي كرة القدم الذين عاشوا في أي وقت مضى، وهو جزء من برنامج أساطير الفيفا، ونحن على دراية بما قام به خلال مباريات بلاده بالمونديال الروسي".

وأضاف " نتوقع من جميع اللاعبين واللاعبين السابقين والموظفين والمشجعين والجميع أن يتصرفوا بطريقة محترمة، وتواجد نجوم مثل دييجو وكارليس بويول وخافيير زانيتي الذين بنوا نسيج كرة القدم، ما جعلهم يعملون معنا على تحقيق أهدافنا كجزء من صورة أكبر بكثير نسعى للوصول لها".

وأظهرت كاميرات التلفاز انفعال مارادونا في مدرجات ملعب "كريستوفسكي" بمدينة سانت بطرسبورغ واحتفاله بطريقة هيستيرية عقب تسجيل ماركوس روخو هدف الفوز في الدقيقة 86، بالإضافة إلى قيامه بأفعال خادشة للحياء (الإشارة بأصابعه) عقب الفوز الأرجنتيني.

وستخوض الأرجنتين غدًا السبت مباراة أمام فرنسا في دور الـ16، للمونديال.