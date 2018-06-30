سامباولي يؤكد تشاوره مع ميسي قبل تغيير أجويرو

يخطط خورخي سامباولي، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني، لمحاصرة المنتخب الفرنسي في وسط ملعبهم ومساعدة نجم الفريق ليونيل ميسي، للهروب من الدفاع.



ويواجه منتخب التانجو، غدا السبت، الديوك الفرنسية ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس العالم في روسيا.



وقال المدرب إن خطته للمباراة التي ستقام بملعب كازان أرينا، ستعتمد على الاستحواذ على الكرة في منتصف ملعب المنافس، وإيقاف الهجمات المرتدة السريعة للمنتخب الفرنسي، بالإضافة لجعل ميسي حرا.



وقال سامباولي: "إذا نفذنا هذا بشكل جيد، سيكون من الصعب على المنتخب الفرنسي التحرك".



وأضاف: "إذا وجد المنتخب الفرنسي مساحة لإيذائنا سيفعلون هذا بقوة، لا توجد لدي طريقة أخرى للنظر في هذه المباراة".



وتابع: "واثق من أن المنتخب الفرنسي لديه خطة لاحتواء ليونيل ميسي، ولكن لدينا خطتنا التي ستجعل مهمته أكثر سهولة".



وأكمل: "دعونا نرى من سيتمكن من تنفيذ خطته. الأرجنتين لديها أفضل لاعب على وجه الكرة الأرضية".



وأبدى سامباولي، ثقته التامة في قدرة فريقه على تخطي الديوك في ثمن نهائي كأس العالم.



وقال سامباولي في المؤتمر الصحفي التقديمي قبل المباراة: "لدينا ثقة كاملة في قدراتنا، الأرجنتين قوية جدًا نفسيًا، وهذا سيسمح لنا بالتزام كامل في المباراة، سترى فريقًا لديه الكثير من الدوافع للفوز".



وأضاف: "نحن نتحدث عن تدريب مجموعة جيدة من اللاعبين المحترفين، نحن بحاجة لمعرفة كيفية التغلب على اللحظات الصعبة التي تظهر دائمًا في مثل هذه المسابقات".



وتابع: "بغض النظر عما يحدث، نحن بحاجة لمواصلة القتال، لقد كنا مطالبين بالاستعداد جيدًا والالتزام مع الفريق بأكمله لتقديم أفضل أداء ممكن".