صلاح يثير الجدل حول مستقبله مع منتخب مصر وليفربول

أثار النجم المصري المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح، جدلا وردودا واسعة في أعقاب التغريدة التي قام بنشرها عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وخلفت التغريدة موجة من التكهنات حول مستقبل صلاح مع منتخب بلاده وفريقه ليفربول.

وكتب صلاح في تغريدته "قد يظن البعض أن الأمر قد انتهى، ولكن الأمر لم ينته بعد، يجب أن يكون هناك تغيير".

وفسر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة صلاح بأنه يقصد بها مستقبله مع فريق ليفربول، وأنه يلمح إلى رحيله لفريق آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية في ظل تلقيه عروضا من أكبر الأندية العالمية وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد الإسبانيين.

بينما قال آخرون إنها موجهة للاتحاد المصري لكرة القدم، بعد الخروج المبكر من نهائيات كأس العالم 2018، وما حدث له خلال معسكر منتخب بلاده في جمهورية الشيشان الروسية.