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تقارير: محرز سينضم لمانشستر سيتي خلال أيام

تاريخ النشر: 03/07/2018 - 14:30

تقارير: محرز سينضم لمانشستر سيتي خلال أيام
النجم الجزائري رياض محرز (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير رياضية، أن بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، مانشستر سيتي، بات قريبا جدا من إتمام صفقة اللاعب الجزائري، رياض محرز، قادما من ليستر سيتي.

وأشارت التقارير إلى أنه "من المتوقع أن ينتقل محرز إلى مانشستر سيتي بشكل رسمي في الأسبوع القادم".

وسيدفع مانشستر سيتي الذي يشرف على تدريبه الإسباني بيب غوارديولا، 60 مليون جنيه أسترليني لليستر سيتي مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب.

تجدر الإشارة إلى أن مانشستر سيتي كان مهتما بالحصول على خدمات اللاعب منذ العام الماضي، وقد تجددت في فترة الانتقالات الشتوية الماضية غير أن المفاوضات بينه وليستر سيتي وصلت إلى طريق مسدود رغم أن اللاعب أبدى رغبته مرارا بالرحيل.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#رياض محرز
#مانشستر سيتي
#بيب غوارديولا
#ليستر سيتي

من عرب 48

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