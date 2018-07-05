ربع نهائي المونديال: 6 منتخبات أوروبية ومنتخبان من أميركا الجنوبية

سيطرت منتخبات أوروبا على دور الثمانية (ربع النهائي) في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وذلك بعد نهاية منافسات ثمن النهائي، مساء أول من الثلاثاء.

والمنتخبات الستة من القارة الأوروبية هي روسيا المستضيفة وكرواتيا وفرنسا وبلجيكا والسويد وإنجلترا، في حين يتواجد منتخبان فقط من أميركا الجنوبية في دور الثمانية وهما أوروغواي والبرازيل.

وتحددت ملامح مواجهات ربع النهائي، حيث ستلعب أوروغواي مع فرنسا، والبرازيل مع بلجيكا يوم غد الجمعة، على أن يلتقي في اليوم التالي منتخبا السويد مع إنجلترا، وروسيا مع كرواتيا.

وجاء تأهل المنتخبات المذكورة إلى ربع النهائي بعد اجتيازها ثمن النهائي، فقد فازت فرنسا على الأرجنتين بأربعة أهداف لثلاثة، وأوروغواي على البرتغال بهدفين لهدف.

وفازت روسيا على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتكرر الأمر ذاته في مباراة كرواتيا والدنمارك والتي حسمها الأول لصالحه بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتغلبت البرازيل على المكسيك بهدفين نظيفين، وبلجيكا على اليابان بثلاثة أهداف لهدفين، والسويد على سويسرا بهدف نظيف، وإنجلترا على كولومبيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.