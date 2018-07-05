ربع نهائي المونديال: 6 منتخبات أوروبية ومنتخبان من أميركا الجنوبية

تاريخ النشر: 05/07/2018 - 10:26

ربع نهائي المونديال: 6 منتخبات أوروبية ومنتخبان من أميركا الجنوبية
البرازيل في اللقاء الأخير مع المكسيك (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

سيطرت منتخبات أوروبا على دور الثمانية (ربع النهائي) في بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا، وذلك بعد نهاية منافسات ثمن النهائي، مساء أول من الثلاثاء.

والمنتخبات الستة من القارة الأوروبية هي روسيا المستضيفة وكرواتيا وفرنسا وبلجيكا والسويد وإنجلترا، في حين يتواجد منتخبان فقط من أميركا الجنوبية في دور الثمانية وهما أوروغواي والبرازيل.

وتحددت ملامح مواجهات ربع النهائي، حيث ستلعب أوروغواي مع فرنسا، والبرازيل مع بلجيكا يوم غد الجمعة، على أن يلتقي في اليوم التالي منتخبا السويد مع إنجلترا، وروسيا مع كرواتيا.

وجاء تأهل المنتخبات المذكورة إلى ربع النهائي بعد اجتيازها ثمن النهائي، فقد فازت فرنسا على الأرجنتين بأربعة أهداف لثلاثة، وأوروغواي على البرتغال بهدفين لهدف.

وفازت روسيا على إسبانيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، وتكرر الأمر ذاته في مباراة كرواتيا والدنمارك والتي حسمها الأول لصالحه بنتيجة 3-2 بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

وتغلبت البرازيل على المكسيك بهدفين نظيفين، وبلجيكا على اليابان بثلاثة أهداف لهدفين، والسويد على سويسرا بهدف نظيف، وإنجلترا على كولومبيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.


#مونديال 2018
#كأس العالم
#كرة القدم

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عقدة تاريخية لمنتخب فرنسا أمام أوروغواي
عقدة تاريخية لمنتخب فرنسا أمام أوروغواي

2018-07-05

بيريز يطلب الاجتماع بوكيل رونالدو بشكل عاجل
بيريز يطلب الاجتماع بوكيل رونالدو بشكل عاجل

2018-07-04

لا اتفاق بين ريال مدريد ومبابي
لا اتفاق بين ريال مدريد ومبابي

2018-07-04

الأكثر قراءة

هزة بقوة 4.5 تضرب شمالي البلاد

هزة بقوة 4.5 تضرب شمالي البلاد

2018-07-04
الناصرة... إلى أين بعد حل المجلس البلدي؟

الناصرة... إلى أين بعد حل المجلس البلدي؟

2018-07-04
هزة أرضية تضرب طبرية والجليل بقوة 4.2

هزة أرضية تضرب طبرية والجليل بقوة 4.2

2018-07-04
جريمة قتل فادية قديس بيافا: اتهام الابنة وصديقها

جريمة قتل فادية قديس بيافا: اتهام الابنة وصديقها

2018-07-04
ليبرمان ورئيس الشاباك يتبادلان الصراخ بسبب لم الشمل

ليبرمان ورئيس الشاباك يتبادلان الصراخ بسبب لم الشمل

2018-07-04