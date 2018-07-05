تقارير: صفقة رونالدو ويوفنتوس قريبة

يقترب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من اتفاق يقضي بانتقاله من ناديه الإسباني، ريال مدريد، إلى يوفنتوس الإيطالي، مقابل 30 مليون يورو كراتب سنوي، وفقَ ما ذكرت تقارير صحافية إسبانية، اليوم الخميس.

ويستعد وكيل أعمال رونالدو، خورخي مينديز، لعقد محادثات، مع فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، لوضع الرتوش الأخيرة على الصفقة، ووفقا للتقارير.

وذكرت القناة التلفزيونية الإسبانية السادسة، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع يوفنتوس، سيحصل بمقتضاه على 100 مليون يورو، مقابل الاستغناء عن خدمات قائد البرتغال، فيما أشارت مصادر إعلامية أخرى إلى أن ريال مدريد طلب 350 مليون يورو، بل ذهب البعض إلى ما هو أبعد من هذا، مؤكدين أن النادي الملكي سيفعل الشرط الجزائي بعقد رونالدو والذي يصل إلى مليار يورو.

وأشارت صحيفة ماركا، في وقت سابق، إلى أن رونالدو، أو بالأحرى فريق العمل التابع له، يبحث عن منزل في مدينة تورينو الإيطالية، مقر يوفنتوس.

وبينت الصحيفة أن رونالدو بات يفكر خارج أسوار ريال مدريد، الذي كان بيتا له طوال السنوات العشر الأخيرة، وحطم بين جدرانه جميع الأرقام القياسية الممكنة، إذ تحول فيه إلى أسطورة حقيقية، حيث حصد بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان البرتغالي قد ارتبط بإمكانية مغادرة القلعة البيضاء هذا الصيف، بعدما صرح عقب تتويج الفريق بدوري أبطال أوروبا بأنه لا يستطيع تأكيد بقائه لاعبًا في صفوف الفريق للموسم المقبل، وهو ما أشعل نارا لم يدم لهيبُها كثيرا، إذ سرعان ما خبت، لأنها لم تكن المرة الأولى التي يُصرّح فيها "صاروخ ماديرا" تعليقا مثيرا للجدل، فقد سبق ذلك عدة تعليقات كان رونالدو يُطلقها، ويتّضح فيما بعد أنها لم تكن سوى أداةَ ضغطٍ على إدارة النادي، بُغية الحصول على عقدٍ جديد، أو رفع راتبه، فهل ستكونُ هذه المرّة استثناءً وسنُشاهد كرستيانو خارج أسوار الفريق الأبيض فعلا؟