ويليان يتفادى الحديث عن انتقاله المُحتَمَل لبرشلونة

أكد نجم منتخب البرازيل ونادي تشيلسي، ويليان دا سيفا، أنه يركز فقط مع منتخب بلاده في بطولة كأس العالم، مؤجّلا بذلك الحديث حول الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وفقا للصحيفة الإسبانية "ماركا".

وقال ويليان قبل مواجهة منتخب بلجيكا، غدا الجمعة، في ربع نهائي كأس العالم: "لقد رأيت بعض الأخبار تُشير إلى انتقالي إلى برشلونة، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عنها، أنا أركز فقط على كأس العالم".

وتابع: "من المؤسف أن يتم إيقاف كاسيميرو، ومن الصعب اللعب بدونه، ولكننا نملك الجودة لتعويضه بتواجد فرناندينيو في هذا المركز، هما لاعبان قويان ويساعدان المنتخب دائما".

وأضاف "أنا سعيد بما قدمته في مباراة المكسيك، ولكن أكثر سعادة بعد التأهل لهذا الدور، المباراة تمنحني الثقة لمواصلة نفس الأداء أمام بلجيكا".

وأوضح ويليان معرفته بمدى صعوبة المباراة أمام بلجيكا، لكنّه قال: "نستعد لها بشكل جيد، ونعلم أنهم يدرسون كل تفاصيل طريقة لعبنا".