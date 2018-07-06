رسميا: بوفون سيدافع عن عرين باريس سان جيرمان

انضم الحارس الإيطالي المخضرم، جيانلويجي بوفون، بشكل رسمي إلى صفوف باريس سان جيرمان، وذلك بعقد يمتد لمدة موسم واحد مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وقال رئيس نادي باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، في بيان له "نشعر جميعًا بفخر كبير في الترحيب بجانلويجي بوفون في عائلة باريس سان جيرمان".

وكان بوفون (40 عامًا و176 مباراة دولية)، الذي انتهى عقده مع يوفنتوس بطل إيطاليا في 30 حزيران/يونيو 2018، وصل اليوم برفقة طبيبه إلى مقر باريس سان جيرمان في وقت الظهيرة.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن فريق العاصمة سيقدم لاعبه الجديد إلى وسائل الإعلام الإثنين.

ومن شأن انتقال بوفون، المتوج بكأس العالم 2006، إلى باريس سان جيرمان، في أول صفقة للنادي منذ تعاقده مع المدرب الألماني توماس توخيل، أن تؤدي إلى عملية تغيير في مركز حراسة المرمى الذي تبادله الموسم الماضي الفونس أريولا والألماني كيفن تراب.