ريال مدريد يتعاقد مع مدافع من ريال بيتيس

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني، تعاقده بشكل رسمي مع لاعب ريال سوسييداد، ألفارو أودريوزولا، وذلك بعقد يمتد لمدة 6 سنوات.

وقد أبرمت الصفقة بين الفريقين بقيمة 35 مليون يورو.

ونشر الموقع الرسمي للنادي إلى جانب الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خبر إتمام التعاقد مع أودريوزولا، وهو ينتظر إتمام الفحص الطبي بشكل كامل حتى يكون مستعدا لبدء فترة الإعداد للموسم المقبل برفقة المدرب جولين لوبيتيجي.

وإلى جانب إمكانيات أودريوزولا في مركز الظهير الأيمن الذي يشغله بشكل أساسي المدافع الدولي الآخر، داني كارفاخال، فإنه يستطيع اللعب بنجاح في مركز الجناح الأيمن، وهو ما يبدو جليا من خلال تتبع سير اللاعب في سوسييداد والمراحل السنية الأصغر التي سبق له أن مثلها في "لاروخا".