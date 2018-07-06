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ريال مدريد يتعاقد مع مدافع من ريال بيتيس

تاريخ النشر: 06/07/2018 - 11:38

ريال مدريد يتعاقد مع مدافع من ريال بيتيس
من اليمين: اللاعب الإسباني ألفارو أودريوزولا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أعلن فريق ريال مدريد الإسباني، تعاقده بشكل رسمي مع لاعب ريال سوسييداد، ألفارو أودريوزولا، وذلك بعقد يمتد لمدة 6 سنوات.

وقد أبرمت الصفقة بين الفريقين بقيمة 35 مليون يورو.

ونشر الموقع الرسمي للنادي إلى جانب الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، خبر إتمام التعاقد مع أودريوزولا، وهو ينتظر إتمام الفحص الطبي بشكل كامل حتى يكون مستعدا لبدء فترة الإعداد للموسم المقبل برفقة المدرب جولين لوبيتيجي.

وإلى جانب إمكانيات أودريوزولا في مركز الظهير الأيمن الذي يشغله بشكل أساسي المدافع الدولي الآخر، داني كارفاخال، فإنه يستطيع اللعب بنجاح في مركز الجناح الأيمن، وهو ما يبدو جليا من خلال تتبع سير اللاعب في سوسييداد والمراحل السنية الأصغر التي سبق له أن مثلها في "لاروخا".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ريال مدريد
#ألفارو أودريوزولا
#ريال بيتيس

من عرب 48

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