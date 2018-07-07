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مدرب يوفنتوس يعلق على صفقة كريستيانو رونالدو

تاريخ النشر: 07/07/2018 - 13:53

مدرب يوفنتوس يعلق على صفقة كريستيانو رونالدو
المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليغري (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

لا تزال الأنباء المتداولة حول إمكانية انضمام النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، إلى فريق يوفنتوس الإيطالي، تتصدر العناوين على مستوى العالم.

واعتبرت تقارير صحفية، أن "نجم فريق ريال مدريد الإسباني بات على أعتاب الانضمام لفريق السيدة العجوز أكثر من أي وقت مضى".

ويرغب يوفنتوس في إتمام الصفقة بأسرع وقت ممكن، وهو ما ظهر جليا من كافة الأنباء التي تناقلتها الصحف الإيطالية خلال الأيام الأخيرة، ويبدو أن مدرب الفريق ماسيمليانو أليغري قد بارك إتمام الصفقة.

ونقلت صحيفة "دايلي ستار" الإنجليزية، تصريحات لأحد الصحفيين الإنجليز، يؤكد خلالها أن "أليغري يرى في رونالدو الرجل القادر على منح فريقه الفرصة في المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، حيث ساعد ريال مدريد في الحصول على اللقب أربع مرات في المواسم الخمس الأخيرة".

وأكد الصحفي دنكان كاسيلز خلال تصريحات لإحدى البرامج الرياضية الإنجليزية نقلتها "دايلي ستار" أن أليغري داعم قوي لإتمام الصفقة، خاصة وأنها ستغير شكل الفريق، وأن رغبته في البقاء في صفوف يوفنتوس جاءت بناء على وعود من الإدارة بتحركات قوية في سوق الانتقالات.

وأضاف قائلًا "أليغري يرى أن رونالدو سيكون إضافة هائلة للفريق، وسيساعده على تحقيق هدفه الشخصي، بالبقاء في تورينو، والفوز بدوري أبطال أوروبا مع الفريق".

واختتم كاسلز تصريحاته قائلًا "أليغري يرى أيضًا أن وجود رونالدو سيكون تحسينًا كبيرًا لجودة خط الهجوم، وأن الرغبة للفوز الموجودة لدى رونالدو قد تجعل الفريق أفضل كثيرًا".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#كريستيانو رونالدو
#ماسيمليانو أليغري
#يوفنتوس
#ريال مدريد

من عرب 48

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