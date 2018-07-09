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باولينيو يرحل عن برشلونة ويعود للدوري الصيني

تاريخ النشر: 09/07/2018 - 08:25

باولينيو يرحل عن برشلونة ويعود للدوري الصيني
اللاعب البرازيلي باولينيو (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

رحل اللاعب البرازيلي، باولينيو، عن صفوف فريق برشلونة الإسباني ليعود إلى فريق غوانزو الصيني، وذلك لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وبحسب ما أعلنه الفريق الصيني، فإن "باولينيو سينضم لصفوف غوانزو لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع أحقية شراءه بشكل نهائي مقابل 55 مليون يورو".

وكان النجم البرازيلي قد انضم لصفوف برشلونة في الموسم الماضي مقابل 40 مليون يورو، كبديل لمواطنه نيمار دا سيلفا، الذي رحل لصفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وشارك باولينيو خلال الموسم المنصرم مع برشلونة في 49 مباراة، ونجح في تسجيل 9 أهداف، وصنع 3.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#باولينيو
#برشلونة
#غوانزو
#الدوري الصيني

من عرب 48

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