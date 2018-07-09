رسميا: تعيين إنريكي لقيادة تدريب منتخب إسبانيا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم، الإثنين، عن تعاقده بشكل رسمي مع المدرب، لويس إنريكي، لقيادة منتخب إسبانيا خلفا لفيرناندو هييرو.

وبحسب ما جاء على الصفحة الرسمية للاتحاد الإسباني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أنه "جرى الاتفاق مع إنريكي على قيادة الماتادور الإسباني لمدة سنتين".

وكان الاتحاد الإسباني قد أقال المدرب، جولين لوبيتيجي، قبل أيام قليلة على انطلاق نهائيات كأس العالم 2018، على خلفية توقيعه لفريق ريال مدريد لمدة 3 سنوات، ليسند المهمة بعدها للمدرب، فيرناندو هييرو، الذي تركها بعد الإقصاء المبكر من مونديال روسيا.

وودع المنتخب الإسباني بطولة كأس العالم 2018 من دور الستة عشر بمفاجأة من العيار الثقيل بعد الخسارة أمام المستضيف منتخب روسيا بركلات الترجيح.

وخاض هييرو 4 مباريات في المونديال مع اللاروخا، تعادل في اثنين، وفاز في مباراة، وخسر أخرى.

مسيرة حافلة لاعبا ومدربا

يذكر أن المحطة الأخيرة لإنريكي كمدير فني كانت مع برشلونة، حيث جلس على مقعد المدير الفني لأبناء كاتالونيا على مدار ثلاثة مواسم (2014-17) حصد خلالها كل الألقاب، لكنه لم يشرف على تدريب أي فريق منذ رحيله عن النادي الكاتالوني في نهاية موسم 2016-2017.

وتوج إنريكي مع البارسا بلقبين في الدوري الإسباني (2014-15 و2015-16)، وثلاثة في كأس الملك (2014-15 و2015-16 و2016-17)، ولقب في كأس السوبر الإسباني (2016)، ومثله في دوري الأبطال (2014-15)، وآخر في كأس السوبر الأوروبي (2015)، ولقب في كأس العالم للأندية في نفس العام.

على صعيد اللعب، فإن إنريكي هو لاعب دولي سابق خاض 62 مباراة دولية.