بالأرقام: إنجازات كريستيانو الفردية والجماعية مع الريال

بعد مسيرة حافلة بالإنجازات الفردية والجماعية، رحل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، عن فريق ريال مدريد الإسباني لينضم إلى فريق يوفنتوس الإيطالي.

وارتدى كريستيانو قميص الفريق الملكي مدة 9 سنوات، واعتبرت هذه أكثر فترة مزدهرة في مسيرته وريال مدريد، حيث تمكن اللاعب البرتغالي من أن يكون ضمن أفضل اللاعبين في التاريخ وكذلك ساعد فريقه لتحقيق العديد من الألقاب.

وبهذا الصدد، نستعرض أمامكم إنجازات كريستيانو الفردية والجماعية مع ريال مدريد، بعد إعلان رحيله رسميا إلى صفوف يوفنتوس بداية من الموسم القادم.

الألقاب الجماعية

- 4 بطولات دوري أبطال أوروبا

- 2 بطولة الدوري الإسباني

- 3 كأس العالم للأندية

- 3 كأس السوبر الأوروبي

- 2 كأس السوبر الإسباني

- 2 كأس ملك إسبانيا

الإنجازات الفردية

- 4 كرات ذهبية (أفضل لاعب في العالم 4 مرات)

- 3 جوائز من اليويفا كأفضل لاعب في أوروبا

- 3 جوائز الحذاء الذهبي

الأرقام القياسية

- الهداف التاريخي لريال مدريد (برصيد 450 هدفا خلال 438 مباراة بقميص الميرينغي خلال 9 مواسم).

- الهداف التاريخي لبطولة الشامبيونز (سجل 120 هدفًا خلال 152 مباراة، منهم 105 أهداف بقميص ريال مدريد، ونصف أهدافه (60) سجلهم في الأدوار الإقصائية والنهائيات)، وكذلك سجل 7 هاتريك بالتساوي مع ميسي.

- هداف الشامبيونزليغ 7 مرات (أكثر عدد من الأهداف المسجلة في بطولة واحدة برصيد 17 موسم 2013-2014).

- أكثر لاعب يسجل في أكثر عدد من المباريات على التوالي (سجل في 11 مباراة على التوالي).

- اللاعب الوحيد الذي يسجل في كل مباريات دور المجموعات في موسم واحد من الشامبيونزليغ.

- رقم قياسي في عدد الأهداف في عام واحد (سجل 69 هدفا عام 2013، 59 هدفا منهم مع ريال مدريد و10 أهداف مع البرتغال).

- 6 مواسم سجل خلالها أكثر من 50 هدفا (فقط لم يتجاوز الـ50 هدفا في أول موسم له وكذلك في آخر موسمين له مع ريال مدريد).

- رقم قياسي في عدد الأهداف المسجلة في بداية الليغا (سجل 20 هدفًا في أول 12 جولة من الليغا موسم 2014-2015).