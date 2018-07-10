رئيس يوفنتوس يسافر إلى اليونان للقاء كريستيانو

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن رئيس فريق يوفنتوس الإيطالي، أندريا أنييلي، سافر إلى اليونان من أجل الاجتماع بالنجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حيث يقضي الأخير عطلته هناك برفقة عائلته.

ونشر الصحفي الإيطالي المقرب من إدارة يوفنتوس، تانكريدي بالميري، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، جاء فيها أن "رئيس النادي الإيطالي يتواجد في اليونان ليجتمع باللاعب البرتغالي".

وكانت تقارير صحفية إيطالية فد أشارت اليوم، الثلاثاء، إلى أن المدرب الإيطالي ماسيمليانو أليغري المدير الفني لنادي يوفنتوس قد أجرى اتصالا هاتفيا مع البرتغالي لاعب فريق ريال مدريد، يوم الجمعة الماضي.

ونشرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" في تقرير لها، أن "أليغري كان حريصا على الترحيب بكريستيانو وفهم الطريقة المناسبة لتقديم نفسه لنجمه الجديد".

ويعد كريستيانو الهداف التاريخي للفريق الملكي خلال التسع سنوات التي قضاها في صفوفه، فضلًا عن حصوله على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات، منها واحدة مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ومساعدته لزملائه على حصد بطولة دوري أبطال أوروبا أربع مرات، من بينها ثلاث مرات متتالية، خلال سنواته مع الفريق.

وانهارت علاقة رونالدو في الفترة الأخيرة مع ناديه، بعد تدهور علاقته بالرئيس فلورنتنيو بيريز ويرغب في الرحيل عن قلعة "سانتياغو برنابيو"، خاصة بعد رحيل زين الدين زيدان المدير الفني المستقيل من تدريب النادي.

كما أنه يواجه بعض المشكلات مع الضرائب في إسبانيا وهو ما لن يواجهه في إيطاليا، بجانب أنه يسعى لخوض تجربه جديدة له.