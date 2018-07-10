صفقة الموسم: كريستيانو ينتقل رسميا إلى يوفنتوس

أعلن فريق يوفنتوس الإيطالي مساء اليوم، الثلاثاء، عن تعاقده بشكل رسمي مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، قادما من فريق ريال مدريد الإسباني.

وكان رونالدو قد اتفق مع مسؤولي "السيدة العجوز" على راتب يقدر بـ30 مليون يورو سنويًا، وعقد يمتد لأربع سنوات، بداية من موسم 2018-2019.

ويسعى "الدون" لخوض تجربة جديدة في الملاعب الإيطالية، إضافة إلى أنه لن يواجه مشاكل ضريبية كتلك التي واجهته في إسبانيا.

وشغلت صفقة انتقال "صاروخ ماديرا" إلى تورينو، الصحف العالمية طيلة الفترة الأخيرة، وكانت مفاوضات البيانكونيري وصاروخ ماديرا العنوان الرئيسي لأغلب الصحف الرياضية، رغم اشتعال المنافسة بين المنتخبات على لقب مونديال 2018.

وأعلن نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، أن انتقال رونالدو صاحب الـ33 عامًا إلى يوفنتوس جاء تلبية لرغبة نجم منتخب البرتغال في خوض تجربة احتراف جديد والانتقال إلى الدوري الإيطالي "السيري آ".

وتوجه النادي بالشكر للاعب البرتغالي ووصفه بالأفضل في العالم وكتب في البيان "اليوم يستطيع نادي ريال مدريد التعبير عن امتنانه للاعب الذي أثبت أنه الأفضل في العالم، والذي شهد أحد أفضل الأوقات في تاريخ الملكي وكرة القدم العالمية".

وأكمل "نجمنا السابق فاز بالألقاب والنجاحات في الملعب، على مدار 9 سنوات لعبها في النادي، وكان خلالها مثالًا للتفاني والعمل والمسؤولية والموهبة والتحسن باستمرار".

وأوضح "كما أصبح هداف ريال مدريد التاريخي، 451 هدف في 138 مباراة، وحصل على 16 لقب، بما في ذلك 4 كؤوس أوروبية منها 3 على التوالي، وفاز بـ4 كرات ذهبية وجائزتين الأفضل من الاتحاد الدولي، وثلاث مرات الحذاء الذهبي".

وأكمل البيان "بالنسبة لريال مدريد سيكون كريستيانو رونالدو دائمًا واحدًا من رموزه العظيمة وإشارة فريدة للأجيال القادمة".