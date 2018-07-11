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في أغلى صفقة بتاريخ الفريق: محرز لاعبا لمانشستر سيتي

تاريخ النشر: 11/07/2018 - 10:57

في أغلى صفقة بتاريخ الفريق: محرز لاعبا لمانشستر سيتي
النجم الجزائري رياض محرز (فيسبوك)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

وقع اللاعب الجزائري، رياض محرز، بشكل رسمي على عقد يقضي بانضمامه لصفوف فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك لمدة 5 سنوات.

وبهذه الصفقة، سجل بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أغلى صفقة في تاريخه، بعدما كلف لاعب ليستر سيتي السابق خزينته 60 مليون جنيه إسترليني.

ويسعى سيتي منذ الشتاء الماضي للتعاقد مع محرز لكن الصفقة لم يكتب لها النجاح بسبب المطالب المالية لليستر سيتي.

وقدم محرز خطابا مكتوبا لليستر سيتي يفيد برغبته في الرحيل، لكنه رغم ذلك ظل طوال الموسم الماضي مع فريقه السابق وسجل 12 هدفًا في 39 مباراة.

وعرض سيتي في البداية على ليستر 50 مليون إسترليني لشراء محرز قبل أن يعود ويزيد من قيمة الصفقة.

وبلغت قيمة الصفقة القياسية السابقة لسيتي 57 مليون إسترليني عندما تعاقد مع إيميريك لابورت من أتلتيكو مدريد مقابل 57 مليون إسترليني في كانون الثاني/يناير الماضي.

وانضم محرز إلى ليستر في 2014 قادمًا من لو هافر مقابل 400 ألف جنيه إسترليني.

ونال محرز لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي في موسم 2015-2016 الذي شهد تتويج ليستر باللقب للمرة الأولى.

وسجل محرز 48 هدفا لليستر سيتي خلال 179 مباراة.

وقال محرز لموقع مانشستر سيتي على شبكة الإنترنت "أنا سعيد جدًا للانضمام إلى سيتي، أنه فريق يلعب كرة قدم رائعة تحت قيادة بيب غوارديولا".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#رياض محرز
#مانشستر سيتي
#ليستر سيتي
#بيب غوارديولا

من عرب 48

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