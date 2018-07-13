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برشلونة يقدم عرضا آخر لضم البرازيلي ويليان

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 08:57

برشلونة يقدم عرضا آخر لضم البرازيلي ويليان
اللاعب البرازيلي ويليان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أبدى فريق برشلونة الإسباني رغبته مجددا بالتعاقد مع لاعب فريق تشيلسي الإنجليزي، ويليان، حيث قدم له عرضا آخر بقيمة 70 مليون دولار، بحسب ما ذكرته تقارير صحفية.

وأشارت التقارير، إلى أن "الفريق الكاتالوني كان قد قدم عرضا بقيمة 66 مليون دولار من أجل الظفر بخدمات اللاعب البرازيلي".

وأوضحت أن "المفاوضات لا تزال جارين بين الفريقين وممثلي اللاعب".

وكان المسؤولون في بطل الدوري الإسباني قد بدأوا فعليا في إقناع اللاعب بالانضمام إلى "الكامب نو" قبل ثلاثة أشهر.

وشارك ويليان في 55 مباراة في كل المسابقات رفقة "البلوز" في العام الماضي، أحرز خلالها 13 هدفا.

وسجل اللاعب 44 هدفا في 236 مباراة بقميص تشيلسي منذ انضمامه إليه من نادي أنجي محج الروسي في العام 2013.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#برشلونة
#ويليان
#تشيلسي
#البرازيل

من عرب 48

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