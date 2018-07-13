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ريال مدريد يتخذ خطوة جدية للتعاقد مع نيمار

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 08:48

ريال مدريد يتخذ خطوة جدية للتعاقد مع نيمار
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

ذكرت تقارير صحفية، أن فريق ريال مدريد الإسباني يسعى جاهدا من أجل التعاقد مع اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتعتبر إدارة الفريق الملكي أن نيمار سيكون البديل الأمثل لخلافة النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي.

في هذا الصدد، قالت صحيفة "جلوبو سبورت" البرازيلية إن نادي ريال مدريد قام بإرسال أحد ممثليه إلى البرازيل من أجل التفاوض مع والد نيمار، ووكيله الوقت ذاته، بشأن إمكانية انتقاله إلى صفوف ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية الحالي.

وأضافت الصحيفة أن نيمار لن يرفض على الإطلاق فكرة الرحيل عن صفوف فريق باريس سان جيرمان لأن اللاعب يريد اللعب في دوري أقوى من الدوري الفرنسي، وأنه سيكون من الأسهل بالنسبة له الحصول على الكرة الذهبية مع النادي الملكي عنه إذا ظل متواجدًا في فريق العاصمة الفرنسية.

ويبحث نادي ريال مدريد لملء الفراغ الذي سيخلفه رحيل رونالدو، ومع ذلك لن تكون الأمور سهلة بالنسبة لإدارة الريال نظرًا لأن توماس توخيل، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، كان قد أبدى تمسكه باللاعب، فضلًا عن أن النادي الباريسي كان قد دفع فيه مبلغًا طائلًا بقيمة 222 مليون يورو من أجل جلب اللاعب إلى ملعب حديقة الأمراء ليصبح الصفقة الأغلى في التاريخ.

الجدير بالذكر أن نيمار سافر إلى البرازيل عقب إخفاق منتخب بلاده في بطولة كأس العالم روسيا 2018 وخروجه من دور الثمانية إثر الهزيمة من بلجيكا 2-1.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ريال مدريد
#نيمار دا سيلفا
#كريستيانو رونالدو
#باريس سان جيرمان

من عرب 48

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