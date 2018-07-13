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ودية بين برشلونة وأتلتيكو بدعوة إسرائيلية: هل سيشارك ميسي؟

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 12:34

ودية بين برشلونة وأتلتيكو بدعوة إسرائيلية: هل سيشارك ميسي؟
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أفادت تقارير صحفية، أن هناك ترتيبات تجري لإقامة مباراة ودية بين فريقي برشلونة وأتلتيكو مدريد الإسبانيين في استاد "سامي عوفر" بمدينة حيفا، وذلك بمساهمة من مقربين إسرائيليين لكلا الطرفين.

وبحسب ما نقلته التقارير، فإن "الترتيبات لا تزال في بدايتها، وفي حال جرى الاتفاق بشكل نهائي على إقامة المباراة فإنها ستجري في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل".

وتساءلت وسائل إعلام عبرية عما إذا كان سيصل النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، برفقة فريقه فيما لو تقرر إجراء المباراة بشكل نهائي.

وفي الوقت ذاته، فإن ضغوطا إسرائيلية تشكل على الفريق الكاتالوني من أجل وصول ميسي برفقة زملائه، خصوصًا بعدما ألغيت مباراة منتخب بلاده أمام إسرائيل الشهر الماضي من طرف الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم بعد ضغوط فلسطينية احتجاجا على إقامتها في القدس المحتلة.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي ورفاقه في المنتخب الأرجنتيني كانوا قد رفضوا اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي في المباراة الودية التي كانت مقررة الشهر الماضي ضمن استعدادات "التانغو" لنهائيات كأس العالم 2018، وذلك نظرًا لما حملته من طابع سياسي في أعقاب الإعلان عن القدس عاصمة لإسرائيل رغم تنافيه مع القانون الدولي.

ومن ناحيتها، أكدت الشركة الإسرائيلية المسؤولة عن تنظيم المباراة الودية، بأنها "ستقام بدون أي تدخل سياسي يذكر".

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ليونيل ميسي
#برشلونة
#أتلتيكو مدريد
#إسرائيل
#حيفا
#ودية

من عرب 48

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