توتنهام وبايرن ميونخ يتنافسان لضم لاعب فرنسي

حظي لاعب منتخب فرنسا، بنيامين بافارد، باهتمام فرق أوروبية كبيرة بعد العروض الكروية الملفتة التي قدمها في نهائيات كأس العالم 2018، والتي ساهمت في تتويج منتخب بلاده بالبطولة للمرة الثانية على التوالي.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الإثنين، أن المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، ماوريسيو بوكيتينو، أفصح عن رغبته في ضم اللاعب المميز لفريق شتوتغارت الألماني من أجل تدعيم صفوف فريقه بالموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية فإن إدارة النادي اللندني الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث وسيشارك هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، ترغب في ضم اللاعب لتعويض الرحيل المنتظر لظهير الفريق توبي ألديرفيلد الذي ارتدى ثوب التألق مع منتخب بلجيكا في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، والتي أنهاها منتخب بلاده في المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية.

ويستعد ألديرفيلد للرحيل إلى قلعة الشياطين الحمر، مانشستر يونايتد، الذي قدّم مؤخرا عرضا مغريا للاعب للحصول على توقيعه، وكشفت تقارير إنجليزية وبلجيكية مؤخرا عن أن اللاعب يرغب في خوض التجربة مع فريق البرتغالي جوزيه مورينيو.

ويواجه توتنهام منافسة قوية من العملاق الألماني بايرن ميونخ لضم نجم منتخب فرنسا، حيث أبدى البايرن رغبته في ضم اللاعب.

وكشفت تقارير عن أن زميل بافارد في المنتخب الفرنسي، توليسو جس نبض زميله خلال تواجدهما في روسيا عن الانضمام لبايرن ميونخ.

ويرتبط بافارد بعقد مع شتوتغارت يمتد لثلاثة مواسم أخرى، حتى عام 2021، ومن المنتظر أن يطلب النادي الألماني مقابلا ماليا كبيرا للتفريط في مدافعه الجوكر الذي يلعب معه في كل مراكز خط الدفاع تقريبا، خاصة بعد الظهور الرائع له في المونديال، وتوظيف ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي له في مركز جديد، هو الظهير الأيمن.

وشارك بافارد في كل مباريات المنتخب الفرنسي في نهائيات كأس العالم، وسجل هدفا رائعا في مرمى الأرجنتين في مباراة دور الستة عشر التي أنهاها منتخب بلاده لصالحه 4-3.