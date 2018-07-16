ماذا طلبت جماهير يوفنتوس من كريستيانو رونالدو؟

أفادت تقارير صحفية إيطالية، أن جماهير فريق يوفنتوس الإيطالي طالبت النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، حصد لقب دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ووصل كريستيانو اليوم، الإثنين، إلى تورينو تمهيدا لتقديمه بشكل رسمي بقميص فريق يوفنتوس في استاد "يوفنتوس آرينا" بعد اجتياز الفحوصات الطبية.

وقالت صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية على موقعها الرسمي أن الجماهير التي تراصت أمام النادي حاملة صورة كريستيانو رونالدو وبعض الجماهير داخل جنبات "يوفنتوس أرينا" كانت تهتف بكلمة "تشامبيونز ليغ"، أو دوري أبطال أوروبا، وحمل البعض لوحات للاعب كتبوا عليها "نريد منك هذه البطولة".



وانضم رونالدو إلى العملاق الإيطالي بشكل رسمي في الأيام القليلة الماضية مقابل 130 مليون دولار تقريبا، وذلك بعد 9 سنوات من النجاحات اللافتة على الصعيدين الجماعي والفردي مع العملاق الإسباني ريال مدريد.

ويعتبر لقب دوري أبطال أوروبا، هو الهدف الأساسي الذي سعى من أجله مسؤولو يوفنتوس بقيادة أنيللي مالك النادي للتعاقد مع الدون البرتغالي، الذي توج باللقب القاري في السنوات الثلاث الماضية مع ريال مدريد.

ويسيطر يوفنتوس على الألقاب المحلية في إيطاليا في السنوات الماضية بشكل شبه كامل تقريبا.

وكان يوفنتوس قد ودع دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي على يد ريال مدريد تحديدا بعد مباراتين تألق خلالها كريستيانو رونالدو بشكل لافت، وسجل هدفا لا ينسى من مقصية على استاد "يوفنتوس آرينا" تحديدا.

الجدير بالذكر أن يوفنتوس سيعلن مساء اليوم عن صفقة رونالدو بشكل رسمي، ثم يعود اللاعب بعدها لاستكمال أجازته الصيفية التي حصل عليها بعد انتهاء مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، قبل أن ينتظم في تدريبات يوفنتوس في الثلاثين من الشهر الجاري، استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وودع المنتخب البرتغالي مونديال روسيا من دور الستة عشر بعد تألق لافت لرونالدو، وتسجيله لأربعة أهداف خلال المباريات الأربع التي لعبها منتخب بلاده في البطولة.