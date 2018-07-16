مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع الكرواتي ريبيتش

أبدى فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، رغبته بالتعاقد مع اللاعب الكرواتي، أنتي ريبيتش، الذي يرتدي قميص فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وخطف ريبيتش الأنظار بعد الأداء الذي قدمه مع المنتخب الكرواتي ومساهمته في وصول الأخير إلى الدور النهائي لبطولة كأس العالم 2018 التي أقيمت في روسيا.

ومن المتوقع أن يقدم "الشياطين الحمر" عرضا بقيمة 44 مليون يورو من أجل تعزيز خط الهجوم في الفريق.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب الكرواتي خسر المباراة النهائية لمونديال روسيا أمام نظيره الفرنسي بالنتيجة 2-4، ليتوّج الأخير بطلا للمرة الثانية في تاريخه.