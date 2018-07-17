مورينيو: رونالدو سيكون إضافة نوعية للـ"كالتشيو"

صرح المدير الفني لنادي كرة القدم الإنجليزي (مانشستر يونايتد)، البرتغالي جوزيه مورينيو، أن انتقال ابن بلد النجم، كريستيانو رونالدو، من النادي الملكي الإسباني (ريال مدريد)، إلى (يوفينتوس) الإيطالي، سيكون إضافة نوعية لكرة القدم الإيطالية والدوري المحلي (الكالتشيو).

وأكد مريونيو خلال التصريح الإذاعي الذي أدلى به اليوم الإثنين، على أنه " من اللحظة، لم يعد الدوري الإسباني يمتلك أفضل ثنائي كروي على مستوى العالم، بعدما أصبح أحدهما في الليغا والآخر في الكالتشيو".

وأضاف "ستكون الأضواء مسلطة على الدوري الإيطالي بشكل كبير بعد انتقال رونالدو إليه، بجانب الدوري الإنجليزي، والإسباني لوجود الأرجنتيني ليونيل ميسي فيه".

وأوضح مورينيو "بلا شك، انتقال رونالدو ليوفينتوس سيضيف الكثير للنادي ترويجيًا وتسويقيًا خلال الفترة المقبلة".

وانتقل رونالدو ليوفينتوس قادمًا من ريال مدريد في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو لمدة أربع مواسم.