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باريس سان جيرمان يستعد لبيع نيمار

تاريخ النشر: 19/07/2018 - 16:51

باريس سان جيرمان يستعد لبيع نيمار
أرشيفية
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ما زال نادي ريال مدريد الإسباني، مُهتمًّا بالحصول على خدمات البرازيلي نيمار، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، هذا الصيف، لتعويض رحيل كريستيانو رونالدو، وفقُا لما ذكرته تقارير صحافية.

وأبدت إدارة سان جيرمان، استعدادها للتفاوض حول رحيل نيمار، لكن بشرط ألا يقل العرض المقدم من أي فريق، عن 200 مليون يورو، وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو".

وأوضحت الصحيفة، أن إدارة سان جيرمان، ترى أن اللاعب الوحيد الذي لا يمكن المساس به، هو كيليان مبابي، الذي توج مؤخرًا بلقب المونديال مع منتخب فرنسا، واقتنص جائزة أفضل لاعب صاعد في البطولة.

وأشارت إلى أن الألماني توماس توخيل، المدير الفني للفريق الفرنسي، لا يرفض فكرة بيع نيمار، ولكن في حالة الاستغناء عنه، سيحتاج إلى صفقة بديلة، بجانب ترميم حراسة المرمى والدفاع.

ونوهت الصحيفة أن تصريحات فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، أمس، تؤكد أنه لا زال شغوفًا بالتعاقد مع نجم السامبا.

وكان نيمار، قد انضم لباريس سان جيرمان، في الميركاتو الصيفي الماضي، قادمًا من برشلونة، مقابل 222 مليون يورو، كأغلى صفقة في التاريخ.

 


#رسال مدريد نيمار
#باريس سان جيرمان
#انتقال
#شرط جزائي

من عرب 48

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