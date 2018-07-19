نجم منتخب كرواتيا يسدد ديون قريته

في خطوة إنسانية لافتة، قام نجم منتخب كرواتيا، أنتي ريبيتش، بتسديد ديون مالية مستحقة على أبناء قريته إيموتسكي في كرواتيا.

وكشفت تقارير صحفية كرواتية، عن لفتة طيبة من قبل لاعب المنتخب، أنتي ريبيتش، تجاه سكان قريته.

وأعرب سكان قريته خصوصا ومواطنو كرواتيا عموما عن تقديرهم لهذه الخطوة التي وصفوها بأنها طيبة ومبارك وتستحق القدير والثناء.

وقال زميل ريبيتش في منتخب كرواتيا للشباب، لوفرو شينديك، إن "أنتي قام بتسديد القروض المالية التي يدين بها سكان قرية إيموتسكي الكرواتية التي ولد فيها، والتي يبلغ عدد سكانها 500 فرد".

ورحل ريبيتش، عن القرية حين بلغ الـ19 عاما من عمره، حيث التحق بفريق فيورنتينا الإيطالي.

وشارك ريبيتش مع المنتخب الكرواتي في نهائيات مونديال روسيا هذا الصيف، وبلغ معه الدور النهائي، الذي خسره برباعية مقابل هدفين أمام فرنسا.