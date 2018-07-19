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115 مليار تغريدة أثناء المونديال ومبابي يتصدر

تاريخ النشر: 19/07/2018 - 12:45

115 مليار تغريدة أثناء المونديال ومبابي يتصدر
كيليان مبابي
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

يُستدل من معطيات وإحصائيات رياضية أن متابعي المونديال حول العالم تناولوا 115 مليار تغريدة أثناء فترة كأس العالم، ولم يكن مفاجئا أن هدف نجم المنتخب الفرنسي، الشاب كيليان مبابي، في المباراة النهائية كان الحدث الأكثر تناولا عبر شهر كامل من منافسات لا تأتي إلا مرة كل 4 أعوام.

وكشف موقع "تويتر" أن هدف البرازيلي، كوتينو، في مرمى كوستاريكا جاء ثانيا، يليه فوز كوريا الجنوبية الشهير على ألمانيا في الدور الأول.

وتركز اهتمام المغردين خلال أيام البطولة التي استضافتها روسيا من الرابع عشر لشهر حزيران/ يونيو إلى الخامس عشر من شهر تموز/ يوليو على المباراة النهائية يليها مباراة البرازيل وبلجيكا في ربع النهائي، ثم جاءت بالمرتبة الثالثة مباراة البرازيل كذلك أمام المكسيك في مرحلة المجموعات.

وتبين كذلك أن أكثر شعوب الكرة الأرضية استعمالا لتويتر للحديث عن البطولة كانوا البرازيليين يليهم سكان اليابان ما يجعلنا لا نستغرب أن يكون منتخب السليساو أكثر فريق جرى ذكره في عالم تويتر يليه فرنسا ثم الأرجنتين وإنجلترا والبرتغال.

وأكثر لاعب جرى استعمال اسمه في تويتر في البطولة هو النجم البرازيلي، نيمار، ثم ميسي يليه البرتغالي رونالدو والبرازيلي كوتينيو والفرنسي مبابي.


#مونديال 2018
#كأس العالم
#منتخب فرنسا
#تويتر

من عرب 48

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